Ponto de Equilíbrio estreia nova turnê em Salvador

A banda Ponto de Equilíbrio estreia nova turnê, “Mais Amor”, com duração de três horas, no próximo dia 19, em Salvador. O grupo carioca é considerado uma das principais referências do reggae no Brasil. Os preços dos ingressos variam entre R$ 35 e R$ 140.

O show vai ter um repertório com os sucessos: No repertório, sucessos como "Aonde Vai Chegar", "Novo Dia", "Só Quero o Que é Meu", Estar com Você", "Hipócritas", "Árvore do Reggae".

A surpresa é a presença dos convidados especiais Adão Negro, Sine Calmon e Tati Portela, ex-vocalista da banda Chimarruts, que vão dividir o palco com a banda.

Ponto de Equilíbrio tem quatro álbuns gravados e um DVD Ao Vivo – seu último disco foi lançado em 2016.

