Ponta de Humaitá recebe encerramento de projeto musical neste sábado

Com o objetivo levar arte e cultura gratuitamente para os espaços públicos da península itapagipana, o projeto "Da terra o que é da terra" será encerrado neste sábado, 23, a partir das 16h, na Ponta de Humaitá, em Salvador. O evento terá a participação de duas bandas da região: Dom Sá e Vitrola Zureta.

A ideia de propor uma atividade que interagisse com as áreas surgiu do Grupo Experimental de Jazz. O encerramento na Ponta do Humaitá acontece depois de um percurso com pontos como os Largos de Roma, do Papagaio, da Madragoa, do Bonfim e a Praça dos Dendezeiros. Ao todo, foram percorridos cinco praças e largos da Cidade Baixa.

As bandas convidadas já se apresentam no local e levam um repertório voltado para o rock, mas que chega a se misturar com o reggae e a MPB. "Em todas as localidades o projeto se relaciona com o que é realizado. No Humaitá existem algumas bandas que tocam lá e decidimos integrá-las nessa atividade", conta a produtora Camila Nunes.

