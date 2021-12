Polícia britânica investiga Kevin Spacey por 3ª queixa de assédio sexual

Kevin Spacey está sendo investigado pela Polícia Metropolitana de Londres com relação a uma terceira acusação contra o ator americano por outro caso de assédio sexual, confirmou nesta quinta-feira um porta-voz da Scotland Yard.

Essa fonte oficial indicou, segundo informou a imprensa local, que um terceiro homem notificou à polícia que tinha sido vítima de assédio sexual do vencedor do Oscar no bairro de Westminster, em Londres, no ano de 2005.

"No último dia 13 de dezembro recebemos uma acusação de que um homem tinha atacado sexualmente outro homem em 2005 em Westminster", indicou o porta-voz policial em um comunicado divulgado pela imprensa britânica.

Ainda que a polícia não tenha vinculado de maneira direta o nome de Spacey com esta nova acusação, o porta-voz especificou que o investigado é a mesma pessoa citada em acusações anteriores.

O veterano ator, de 58 anos, já está sendo investigado pelos agentes com relação a duas queixas anteriores relacionadas com supostos casos de assédio sexual cometidos no bairro de Lambeth, ao sul de Londres, nos anos 2005 e 2008.

O nome de Spacey começou a ser citado em denúncias logo depois que surgiram as numerosas acusações de assédio contra o produtor americano Harvey Weinstein.

Após a divulgação das acusações contra Spacey, a plataforma Netflix o demitiu da popular série "House Of Cards", que protagonizava com a atriz Robin Wright, e o diretor Ridley Scott eliminou a presença do ator de seu filme "Todo o Dinheiro do Mundo", em um processo que custou milhões.

