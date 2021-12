Polêmica, Camille Paglia critica sexualidade, filosofia e religião

A plateia lotada do Teatro Castro Alves (TCA) recebeu, na noite desta terça-feira, 15, a polêmica crítica cultural norte-americana Camille Paglia em mais uma conferência do Fronteiras Braskem do Pensamento, evento que abre espaço para debate e análise de temas da contemporaneidade.

Antes do evento, a pensadora recebeu a imprensa em coletiva no Sheraton Hotel da Bahia, no Campo Grande. Enérgica, a filha de imigrantes italianos não poupou críticas à intervenção midiática no conceito atual de sexualidade, à misoginia e à doutrina do filósofo e teórico social francês Michel Foucault.

A teórica, que se denomina como transgênero, condena o papel da mídia como incentivadora na prática de cirurgias de mudança de sexo em pessoas se identificam com um gênero diferente daquele que corresponde ao atribuído no momento do nascimento.

"Eu nunca me senti como mulher. Cada pessoa é uma tábula rasa que vai incorporando as noções de gênero atribuídas pela sociedade ao longo da vida. Acredito ser mais interessante transitar entre os gêneros que passar por um procedimento cirúrgico irreversível. É como fechar portas".

Camille rejeita, ainda, a ideia de que o poder público seja convocado para defender a identidade de gênero: "É importante que as pessoas aprendam a lidar com o próprio corpo".

Religião

Paglia, que se diz ateia, defende, ainda, o estudo aprofundado da religião como forma de compreender a história do mundo. No entanto, desaprova o envolvimento de qualquer doutrina com a política no ambiente do Estado.

"O ser humano que não respeita as religiões existentes é um imbecil. A religião é imprescindível para entender o mundo, por isso, deve estar na academia como qualquer outra disciplina", afirmou.

E conhecer e reconhecer a importância da história, para Camille, é fundamental para a elaboração de qualquer conceito. Por isso, ela "acusa" Foucault de apropriar-se de definições de estudiosos antigos sem referenciá-los.

"Foucault se apropriou de conhecimentos de uma geração e não faz a referência devida a nenhum dos estudiosos na obra dele. Além disso, ele ignora a presença da mulher nas artes e isto é inconcebível", afirmou.

A intelectual critica com veemência o papel da mulher madura na sociedade atual. Ela define como "desempoderamento" o fato de a mulher de mais de 40 anos tentar, por meio de procedimentos estéticos, tornar-se mais jovem.

"Na sociedade antiga, a mulher mais velha tinha um papel importante na tomada de decisões. Hoje, vê-se que essas mulheres não têm o mesmo prestígio", disse.

adblock ativo