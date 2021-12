Poeta homenageia Jorge e Zélia em velório

>> Leitores de A TARDE prestam homenagem à escritora

Uma homenagem ao eterno casal, Jorge Amado e Zélia Gattai, foi realizada por volta das 13 horas, na capela Jardim da Saudade, pelo poeta Chico Sereno, que recitou um cordel falando sobre a vida e o trabalho dos escritores.

O governador Jaques Wagner, acompanhado da primeira dama Fátima Mendonça, já está no velório cumprimentando a família. Wagner conversa com o filho de casal, João Jorge, e os netos, Jorge Amado Neto e João Jorge Filho.

Mais cedo, o irmão de Jorge Amado, o escritor James Amado, chegou ao velório de Zélia Gattai acompanhado da esposa, Heloísa Ramos, filha de Graciliano Ramos. A neta de Zélia, Maria João, e alguns sobrinhos da escritora que moram em São Paulo estão desde cedo na capela do Jardim da Saudade.

Por volta das 11 horas, pareceram ao local pra prestar homenagens à escritora o senador Antonio Carlos Magalhães Junior e o deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, além do ex-governador Paulo Souto. A quituteira baiana, Dadá, o cantor e compositor Jorge Portugal e o artista plástico Sante Scaldaferri também passaram por lá nesta manhã.

Cremação - Uma cerimônia de despedida para amigos e familiares acontecerá por volta das 16h30. A cremação do corpo de Zélia Gattai está marcada para esta segunda-feira, 19. As cinzas da escritora, que só serão entregues à família nesta quarta, 21, serão depositadas junto com as do marido, Jorge Amado, na Casa do Rio Vermelho. Para João Jorge, a mãe teve um final de vida digno e sem sofrimento. Ele afirmou que a família já esperava a morte de Zélia, pois os médicos tinham informado desde sexta-feira que ela estava em estado terminal.

Zélia faleceu na tarde deste sábado. Ela estava internada desde o dia 16 de abril na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Bahia para o tratamento de uma obstrução num trecho do intestino delgado.

Internação - Segundo o médico Jadelson Andrade, o quadro clínico da escritora se agravou na última quinta, quando seus rins começaram a trabalhar com dificuldade, apresentando piora nas funções hemodinâmicas. O quadro levou a um choque circulatório, caracterizado por uma perda da pressão sangüínea que não pode ser controlada por medicação ou aparelhos. O efeito é uma diminuição da quantidade de sangue em circulação para manter o funcionamento dos órgãos.

Durante o período da internação, Zélia foi submetida também ao procedimento de retirada de um tumor benigno de 15 cm e uma traqueostomia - abertura de um orifício no pescoço para colocação de tubos responsáveis pela respiração artificial - no dia 29 de abril.

* Com informações de Cláudia Lessa, do A TARDE On Line.

