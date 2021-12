"Podem dizer o que quiserem de mim", diz Caetano Veloso

Em vídeo publicado no Youtube, Caetano Veloso, em participação na aula inaugural da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no dia 11 de novembro, voltou a abordar a polêmica das biografias não-autorizadas. Bem-humorado, o cantor santoamarense afirmou: "Não tenho interesse nenhum em controlar nada que diga a respeito da minha vida pessoal, nem biografia, nem filme... podem dizer o que quiserem".

"Nós sofremos ataques da Carta Capital à Veja, de Zuenir Ventura ao Pânico na TV.", brincou Caetano ao falar do Procure Saber, organização que é contra as biografias não-autorizadas e foi criada pela esposa do cantor, Paula Lavigne. "[Participei] Em respeito aos meus colegas e apoiei a posição deles de querer tomar cuidado e acho que é um direito", disse.

Assista ao vídeo em que o cantor fala sobre o tema:

