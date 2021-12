Playboy escolhe Lia para estampar o mês da Copa do Mundo

A ex-BBB Lia será a capa da Playboy de junho. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra Online, a personal trainer Joana Machado, ex-namorada do jogador Adriano, era cotada para a capa da revista, mas acabou descartada por causa do interesse da publicação pela dançarina.

As fotos com a “ex” do jogador do Flamengo teria como tema a Copa do Mundo, realizada na África do Sul, e mesmo assim o ensaio foi suspenso porque a direção da Playboy prefere a ex-BBB. Ainda não há informações se Joana será a capa de outra edição.

