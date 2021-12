Playboy divulga primeira foto do ensaio de Lia

A ex-BBB10, Lia Khey fo, disse que gostou do resultado do ensaio da Playboy da edição de junho, que teve a primeira foto divulgada neste sábado, 29. "Como mulher, me sinto eternizada. Posar nua para uma revista como a ‘Playboy’ é o sonho de toda mulher. É muito gratificante poder ver, ajudar nas fotos. O ensaio está lindo. Não pelo meu corpo, que está lindo, mas também pelas paisagens”, contou.









Lia posou para a Playboy na praia de Jericoacoara, no Ceará

