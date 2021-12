Playboy divulga capa com a ex-BBB Lia

A capa da revista 'Playboy' com a ex-BBB Lia Khey já está circulando na internet. A imagem foi divulgada nesta segunda-feira, 31, e mostra a dançarina coberta por um véu escuro durante um ensaio feito ao ar em uma praia de Jericoacoara, no Ceará. Lia estampa a capa da edição de junho da publicação masculina, que deve chegar às bancas no dia 8.







A ex-BBB usou o seu perfil no Twitter para postar a imagem. Além disso, Lia aproveitou o espaço para expressar sua emoção ao falar do resultado do trabalho: "Literalmente chorando. Karaca fala verdade...amei...to muito feliz!!!!! E vcs????", escreveu a dançarina no microblog para seus seguidores.











