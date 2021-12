Playboy de Fernanda Young será uma das mais vendidas de 2009

Capa do mês de novembro, a Playboy da escritora e apresentadora Fernanda Young já deve chegar a marca de 200 mil exemplares vendidos e ficar entre as cinco mais vendidas do ano. De acordo com a apuração feita pela coluna 'Ooops', do Uol, a edição pode ganhar o 3º ou 4º lugar entre as mais vendidas, podendo ficar à frente das capas com Bárbara Borges e Claudia Ohana.

Inicialmente, circulou na imprensa a informação de que a venda da revista ficou abaixo das expectativas. Em relação a notícia, durante uma entrevista à Folha de S. Paulo, Fernanda revelou que não esperava que a capa fosse sucesso de vendas. “Eu sempre soube que não ia vender 300 mil exemplares. Mas uma revista como a minha pode reconquistar e reconquistou leitores que gostavam de ler pelo bom conteúdo, mas que não estavam satisfeitos com o estilo dos ensaios”, disse.





Segundo a 'Ooops', a revista ainda não pode se pronunciar oficialmente, porque os números do Instituto Verificador de Circulação (IVC) ainda não estão fechados.



Arrependimento - Logo depois do lançamento da revista, Fernanda divulgou que já havia se arrependido de ter feito o ensaio. No entanto, a escritora, que não contou os motivos, deixou claro que prefere se arrepender do que fez, do que não ter passado pela a experiência.



Antes disso, após anunciar que havia fechado acordo com a publicação, Fernanda listou no seu perfil do Twitter dez motivos para fazer as fotos. Entre eles, a de explorar uma estética que já havia sido esquecida pela publicação.



Confira os motivos listados por Fernanda para ter aceitado a proposta:



1) Salvar o erotismo das mãos da breguice.

2) Não devo nada a ninguém.

3) Em alguns lugares do mundo, mulheres ainda são obrigadas a tampar seus corpos.

4) Vingança pura e simples.

5) Nos meus livros, eu me exponho mil vezes mais.

6) Vou fazer 40 anos ano que vem.

7) Irritar a minha mãe.

8) Estou me lixando para o que os idiotas vão achar.

9) É a primeira vez na história que a coelhinha da Playboy tem 8 romances publicados.

10) Não existem ex-BBBs suficientes (aleluia).

