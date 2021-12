Playboy de ex-BBB Lia bate recorde de vendas

A revista "Playboy", que tem na capa a ex-participante do "Big Brother Brasil 10" Eliane Kheireddine, mais conhecida como Lia Khey, bateu o recorde de vendas na última quarta-feira.

De acordo com informações da Folha On Line, a edição de junho vendeu 580 exemplares em uma única sessão de autógrafos de Lia. Esse é o maior número de vendas em apenas uma sessão, segundo a revista. O recorde superou a marca da edição de abril, com a também ex-BBB 10 Cacau, com 500 unidades vendidas.

Além de Lia e Cacau, também posaram para a publicação as ex-BBBs 10 Tessália Serighelli e Anamara.

adblock ativo