"Playboy" de Cleo Pires é a mais vendida desde 2005, diz coluna

Com Cleo Pires na capa, a "Playboy" já comemora o novo recorde com a edição de agosto. De acordo com a coluna 'Ooops!', do Uol, a revista atingiu a maior vendagem dos últimos cinco anos. Até agora foram vendidos mais de 700 mil exemplares. Os números ainda não foram auditados, mas se o resultado for confirmado, o ensaio de Cléo poderá ficar entre os dez mais vendidos da publicação.









