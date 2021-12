Plataformas de financiamento coletivo são boa opção na crise

No pega pra capar das crises, o setor cultural é sempre o que recebe os primeiros cortes de verbas. Em 2016, o Ministério da Cultura não contará com 22.7% do seu orçamento, "contingenciado" pelo governo federal para sabe-se lá o quê.

Nas secretarias de cultura da Bahia, a coisa já anda difícil (burocrática) não é de hoje. Então, quem sabe os amigos não ajudam? Para isso, existe, já há algum tempo, as plataformas de crowdfunding.

O termo em inglês pode ser traduzido literalmente para "financiamento coletivo". São sites nos quais as pessoas podem lançar seus projetos e convidar os amigos e fãs a contribuírem com ele, recebendo lá na frente o produto em si, mais recompensas, dependendo da contribuição.

Pode-se fazer crowdfunding para praticamente qualquer iniciativa, indo da cultura (livros, discos, filmes, espetáculos etc) a causas sociais, empreendedorismo e ONGs.

No Brasil há diversas plataformas: Catarse, Garupa, Embolacha, Kickante, Impulso, Startando e várias outras.

"É importante saber que o financiamento coletivo é um meio de captação de extrema credibilidade em vários locais do mundo, como EUA e Europa, e é o grande responsável por financiar projetos incríveis, de alto calibre", afirma Tahiana D'Egmont, CEO do Kickante, uma das principais plataformas do Brasil. No ar desde 2013, arrecadou R$ 8 milhões em duas mil campanhas.

Só não chame a prática de vaquinha: "De fato, não tem a ver com vaquinha, tem a ver com uma decisão consciente de aposta em um projeto que vai ocorrer, é dar o poder de decisão sobre produtos, serviços e causas nas mãos de quem é mais interessado: o público final", reivindica Tahiana.

"Estamos falando de uma ruptura de modelo em que poucos decidem o que todos nós consumimos para um modelo muito mais democrático, é algo muito maior do que a forma que é tratado em geral", percebe a CEO.

Existem pelo menos dois modelos de financiamento coletivo: o "tudo ou nada" ou o "flexível". No primeiro, o projeto só recebe se conseguir arrecadar todo o montante pretendido no prazo de 60 dias. No flexível, o projeto recebe o valor que conseguir arrecadar - menos a comissão da plataforma, de 12% em média.

O Catarse, por exemplo, só atua no "tudo ou nada". Já o Kickante é "a única no Brasil que trabalha tanto com campanhas tudo ou nada quanto flexíveis", vende Tahiana.

"Cerca de 90% dos projetos são bem-sucedidos na Kickante, até por termos o modelo Flexível como uma opção. Dentre as campanhas Tudo ou Nada, em torno de 60% atingem a meta", completa.



Campanhas baianas

Entre artistas baianos, a prática surge como uma grande opção para fugir tanto da burocracia dos editais quanto da monocultura imposta pelo empresariado local.



Entre eles, o mais ambicioso é sem dúvida o longa-metragem em animação Anunnaki, da banda Mensageiros do Vento, uma ópera-rock inspirada nos escritos das tabuletas sumérias. "Estamos com 90 % do áudio pronto. Falta gravar os vocais. A animação está 50% pronta. Vai sair um DVD com o filme e um CD duplo com a trilha", conta o baixista e roteirista Fábio Shiva.



"Vamos concluir o projeto de qualquer maneira, mas se conseguimos essa verba ficará mais fácil", garante.



Outras duas bandas baianas de destaque também estão em campanha. Xodó da cena local, a Vivendo do Ócio não está mais na gravadora Deck, por onde lançou dois álbuns e é hoje "100% independente", como define o vocalista Jajá.



"Domingo fizemos um show acústico, na Ribeira. Já é uma recompensa para quem contribuiu. As pessoas podem se juntar e comprar um acústico por R$ 1,2 mil", conta Jajá.



Já a Mercy Killing, pioneira do thrash metal baiano, tenta financiar a prensagem do seu primeiro álbum em vinil. "A gravação está pronta. Resolvemos fazer o financiamento coletivo para ser independente. Os contratos que os selos oferecem simplesmente não valem a pena", conta o baixista e fundador Leo Barzi.



Claro que nem todos que lançam campanha batem a meta. O Circo Picolino pleiteou R$ 138 mil em sua campanha Somos Todos Guerreiros. Levantou R$ 30 mil. "Disseram que sonhamos alto demais", conta o fundador Anselmo Serrat. "Mas conseguimos um quarto do montante. Foi válido, com ele vamos reformar a parte predial e depois batalhar uma lona nova", conclui.

