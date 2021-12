Plataforma realiza cadastro de pessoas jurídicas do campo cultural de Salvador

Grupos e coletivos, espaços, instituições e empresas culturais de Salvador podem se cadastrar a partir desta quinta-feira, 25, por meio de uma plataforma virtual lançada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM). O cadastro deve ser feito no site Cadastro FGM e vai até o dia 9 de julho.

A plataforma pretende servir como ferramenta de levantamento de dados relevantes para a atuação da FGM na elaboração de políticas culturais para a capital baiana.

Os grupos e coletivos devem ser formalizado (com CNPJ) e as empresas culturais certificadas com comprovação de atuação, através de currículo e/ou portfólio.

Cada representante deve realizar o cadastro apenas uma vez, com atenção aos documentos obrigatórios e para o preenchimento correto de todos os campos.

As informações serão registradas no sistema, além de servir como base de dados para pesquisa sobre setor cultural, serão utilizadas também para a mobilização e articulação com os envolvidos.

