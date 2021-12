Plataforma Hysteria abre espaço para produções feitas por mulheres

No ano em que o dicionário Merriam-Webster, líder de mercado nos EUA, elegeu "Feminismo" como a palavra de 2o17 e um dossiê publicado pela Google BrandLab – plataforma de pesquisa da empresa – indicou que nos últimos dois anos houve um crescimento de 200% pela procura do termo no mecanismo de busca, nasceu a Hysteria.

A plataforma de produção de conteúdo e curadoria feitos por mulheres, abre um espaço exclusivo para narrativas contemporâneas com o olhar feminino na concepção e na realização dos projetos. A Hysteria brota em um ambiente majoritariamente masculino, como o do cinema e da publicidade.

A diretora de cinema israelense Alma Har'el e o brasileiro PJ Pereira, criaram o Free the Bid com o intuito de aumentar a participação feminina em trabalhos audiovisuais. Segundo dados do movimento, apenas 13% dos diretores do mercado nacional são do sexo feminino. A Hysteria é um passo na busca da representatividade dentro deste segmento.

"Começaram a aparecer os números, e são de desigualdade. No audiovisual eles são alarmantes. Paralelo a isso, notamos que é cristalina a falta de identificação das mulheres com esses conteúdos publicitários e de entretenimento, que ainda trabalham com estereótipos femininos muito antigos", conta a diretora editorial Isabel De Luca sobre a concepção da plataforma.

"É como se os conteúdos não acompanhassem o movimento e a mulher, com isso, não se sente representada", completa Isabel.

A ideia, que surgiu de Renata Brandão, CEO da produtora Conspiração, tomou forma, inicialmente, como um site divido em três ambientes (ler, ouvir e ver) e traz conteúdos relevantes feitos pela ótica feminina, mas que não se restringe ao gênero.

"Hysteria é um núcleo de produção de conteúdo feito por mulheres, mas não necessariamente sobre mulheres e para mulheres", comenta Isabel de Luca sobre o novo espaço de narrativas.

Ver

Dedicado a conteúdos audiovisuais, a seção contém séries originais, coproduções e aquisições.

No canal do YouTube da plataforma, estão playlists de variados assuntos que trazem conteúdos diferenciados através de personalidades e abre espaço para produções independentes, como a série Curta Mulheres, que exibe a cadasemana um curta-metragem dirigido por uma mulher. Os 52 filmes foram selecionados pela curadora Isabela Mota.

Entre as produções originais do Hysteria está o programa Tudo, em que a atriz Maria Ribeiro discorre sobre temas que vão de casamento à Coreia do Norte.

Um exemplo de coprodução é a segunda temporada da série online Nosso Amor A gente Inventa, apresentada por Sarah Oliveira e dirigida por Vera Egito, que traz entrevistas sobre aventuras amorosas.

Ler e ouvir

A seção Ler reúne reportagens, colunistas flutuantes e uma curadoria de textos de sites e coletivos de mulheres selecionados em todo o Brasil.

Ouvir traz para o mundo digital uma série de playlists e podcasts como Rascunhos Esquecidos de Uma Caixa Sem Saída, em que atrizes convidadas leêm uma compilação de e-mails dos leitores, cujas identidades são mantidas no anonimato.

"Para fazer parte é só mandar para o mandaprasminas@hysteria.etc.br. É por onde a gente recebe esses e-mails, sugestões de pauta e ideias de séries. Queremos estar no Brasil todo e fazer a diferença como uma rede. Somos muitas mulheres trabalhando em prol de uma causa importante", convida Isabel de Luca.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

