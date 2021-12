Planet Hemp e Saulo são confirmados no Festival de Verão

O Festival de Verão anunciou na noite desta sexta-feira, 30, Planet Hemp e Saulo como novas atrações. A festa, que acontece sábado, 10, e domingo, 11 de dezembro, será na Arena Fonte Nova e já tinha divulgado as participações de Natiruts e Ivete Sangalo.

O Planet Hemp, que retornou aos palcos ano passado, tem o comando de Marcelo D2, B Negão, Pedrinho Garcia, Formigão e Nobru Pederneiras, novo integrante do grupo, e vai se apresentar no sábado, junto com a Natiruts. Já no domingo, representando o segmento do axé, além de Ivete Sangalo, Saulo levará seus sucessos da carreira solo e no comando da Banda Eva.

Os ingressos já estão à venda e custam de R$ 60 a R$ 330. O público pode comprar os bilhetes nas lojas Ticketmix e no site Ingresso Rápido.

