Pitty retorna aos palcos com show na Concha Acústica

Desde que anunciou a gravidez no primeiro semestre do ano passado, Pitty esteve afastada da agenda de shows. A filha com o companheiro Daniel Weksler, do Nxzero, nasceu ainda em 2016. Em Salvador, o hiato tem fim neste domingo, 30, quando a cantora e compositora se apresenta na Concha Acústica do TCA, às 19h.

Figura simbólica no cenário do rock baiano, Pitty também se tornou referência na representação das mulheres neste universo, que ainda se mostra predominantemente masculino.

Segundo ela, a questão acerca da representatividade das mulheres no rock a acompanha há anos. "Fico imaginando que o dia em que ela (a questão) não existir mais, aí teremos chegado num equilíbrio. Há uma força muito grande nessas vozes e discursos, ainda mais hoje em dia", defende a artista.

Com quatro álbuns de estúdio desde o início da carreira, a artista se destaca pela linearidade de seu trabalho, que não perde a essência apesar da maturidade.

Para ela, o rock abre uma possibilidade estética de liberdade e criatividade e representa "um estilo de vida, de pensamento e de ação". Dentro da produção mais nova, a baiana celebra a existência de artistas e grupos que realizam uma fusão de gêneros, que extrapola o segmento.

"Tem as minas do rap, a galera do indie e da nova MPB psicodélica. Com essa desconstrução de gênero binário, de isso ou aquilo. Isso tudo é muito massa. Gente como Flora Matos, Tássia Reis, O Terno, Liniker, Johnny Hooker", opina.

Em Salvador, Pitty afirma sentir uma entrega muito grande tanto de sua parte, quanto do público. "Eu fico completamente tomada. Tocar na minha cidade tem peso, cheiro e sentimento diferente de todos os outros lugares", declara.

A noite na Concha Acústica contará com sucessos de Setevidas, seu disco mais recente, além de canções consagradas de sua carreira.

Constante renovação

O envolvimento de Pitty com a música começou ainda na infância, por influência de seus pais. "Cantava em karaokê, programa de TV, tudo que pintava. Mas foi na adolescência que de fato pensei em levar isso a sério e correr atrás enquanto profissão", conta.

Foi aluna da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, cantou na banda Inkoma e tocou bateria na Shes. Seu primeiro álbum de estúdio, Admirável Chip Novo, lançado em 2003, foi o mais vendido da categoria naquele ano no Brasil.

Sobre projetos atuais, a cantora afirma: "Tenho tentado abrir brechas na minha rotina que anda uma loucura, ainda estou me reorganizando", sem previsão para um novo álbum.

Em agosto, ela lança Na Pele, composição sua que gravou junto com Elza Soares. "Quero fazer coisas assim e alguns shows pontuais", afirma.

| SERVIÇO |

Pitty

Quando: domingo, às 19h

Onde: Concha Acústica do TCA

Quanto: R$ 80 e R$ 40 (plateia), e R$ 160 e R$ 80 (camarote) / 14 anos

sob supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

