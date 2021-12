Pitty é a nova integrante do Saia Justa

A baiana Pitty vai se unir a Taís Araújo, Astrid Fontenelle e Mônica Martelli, na nova temporada do Saia Justa, programa que discute o mundo sob a ótica feminina no canal GNT.

Além da novidade da cantora baiana, o programa nesta temporada será ao vivo, às 21h. Bárbara Gancia, que era uma das participantes, vai para as ruas atuar como repórter no quadro "Invasões Bárbaras". A estreia será no dia 8 de março.

