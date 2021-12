Pitty dá à luz primeira filha, Madalena

O nascimento de Madalena, primeira filha de Pitty e o baterista do NX Zero, Daniel Weksler, foi confirmado nesta quarta, 16, pela assessoria de imprensa da cantora. De acordo com a assessora, estão todos bem e felizes, mas eles não vão divulgar mais detalhes.

A cantora anunciou a gravidez no início de abril e chegou a postar fotos da 'barriguinha' no Instagram.

