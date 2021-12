Pirigulino Babilake inicia ano com gravação de clipe e músicas em rádio francesa

A banda baiana Pirigulino Babilake aproveitou a estadia na capital paulista, quando fez uma apresentação na cidade, para gravar o primeiro clipe da sua carreira. A música “Salve-me”, que integra o CD Rosa Fubá, foi a escolhida para o primeiro registro audiovisual do grupo.



O clipe foi gravado no galpão de uma fábrica desativada e, segundo o vocalista da banda, Pietro Leal, o cenário escolhido condiz com a linguagem urbana que a música tem.





A direção ficou por conta de Karina Ades, que já dirigiu clipes do Skank, Capital Inicial, Negra Li e Luciana Mello, e a direção de fotografia é do americano Jared Levy.



Além do clipe, previsto para ficar pronto em fevereiro, a banda conta também com três músicas tocando na rádio francesa Clube Brasil. "Samba de Lá", "O Cais" e "Chinelo de Cristal", são tocadas na programação musical da rádio que reproduz grandes sucessos da MPB e pode ser escutada pela internet (acesse aqui).

