Pirigulino Babilake faz show para arrecadar brinquedos no Tom do Sabor

A banda Pirigulino Babilake vai repetir neste sábado, 16, o show para a arrecadação de brinquedos no Tom do Sabor, a partir das às 22 horas. Quem quiser ajudar, basta levar brinquedos novos ou usados, desde que estejam em boas condições. Os ingressos custam R$ 15, até meia-noite, e R$ 20 após esse horário. A campanha beneficiará crianças do Lar Irmã Benedita Camurugi, em Salvador e Simões Filho.









