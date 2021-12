Pirigulino Babilake e Maglore se apresentam no Groove Bar nesta sexta

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Duas das bandas expoentes do atual cenário alternativo baiano, a Pirigulino Babilake e a Maglore, se apresentam juntas nesta sexta-feira, 28, às 22h, no Groove Bar, na Barra. Os ingressos custam R$ 20, antecipadamente ou na lista amiga, que está disponível no site do Groove Bar (acesse aqui), e R$30 para quem comprar na hora. A noite contará ainda com discotecagem do Dj Pinguim.



A banda Maglore acaba de chegar de uma turnê pelo nordeste e a Pirigulino Babilake voltou de São Paulo, onde acabou de gravar o seu primeiro videoclipe, da música "Salva-me", que integra o CD Rosa Fubá. No repertório do show desta sexta, a Pirigulino promete levar músicas inéditas para o público.



| Serviço |



Piribgulino Babilake e Maglore

Onde: Grove Bar – Rua Marquês de Leão, Barra

Quando: Dia 28 de janeiro, às 22h

Quanto: R$ 20 (antecipadamente ou na lista amiga, disponível no site do Groove Bar) e R$ 30 na portaria

Mais informações: (71) 3267-5124



adblock ativo