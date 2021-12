Pink Floyd lançará novo álbum em novembro

O Pink Floyd anunciou nesta segunda-feira que "The Endless River" seu novo álbum em duas décadas será lançado em 10 de novembro, com material inédito gravado antes da morte de Rick Wright.

Para apresentar esse novo trabalho, que chegará ao público em diferentes formatos e terá 18 músicas principalmente instrumentais, a icônica banda britânica revelou nesta segunda-feira, 22, em vários lugares de Londres, Nova York, Los Angeles, Paris, Berlim e Milão algumas ilustrações da capa.

Para criar este novo trabalho, os músicos fizeram uma seleção de canções inéditas que começaram a gravar na década de 90 e que agruparam em um CD que tem na capa a imagem de um jovem de costa com a camisa aberta, remando de pé em um pequeno barco em um mar de nuvens. A figura é baseada no sonho de Ahmed Emad Eldin, um artista egípicio de 18 anos.

"The Endless River" tem músicas modificadas que foram originalmente escritas e gravadas pelo guitarrista e cantor David Gilmour, o tecladista Rick Wright e o bateirista Nick Mason durante as sessões de gravação de 1994 para o trabalho "The Division Bell". Wright, que fundou o Pink Floyd com Syd Barrett, Nick Mason e Roger Waters, morreu de câncer em 2008.

"Escutamos mais de 20 horas dos três (Gilmour, Wright e Mason) tocando juntos e selecionamos a música com a qual queríamos trabalhar para o novo álbum. Durante o último ano, acrescentamos partes novas, regravamos outras e, em geral, empregamos a tecnologia de estúdio para criar um álbum do Pink Floyd do século XXI", explicou Gilmour ao site do jornal "The Guardian".

Por sua vez, o baterista Nick Mason afirmou que "The Endless River" é um "tributo" a Richard Wright.

"Acho que este álbum é uma boa maneira de reconhecer muito do que ele faz e como sua maneira de tocar estava no coração do som de Pink Floyd", declarou.

Em julho, em sua conta no Twitter, a jornalista e cantora Polly Samson, companheira de David Gilmore, antecipou que o novo álbum "está baseado nas sessões de 1994. É a última obra de Rick Wright e é muito bela".

