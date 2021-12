PIKÚ: Primeiro Musical Drag Festivo acontece em Salvador

Com direção de Anna Louise Rabello e Victor Corujeira, o primeiro Musical Drag Festivo: PIKÚ, acontece na Casa Charriot, no bairro do Comércio, na sexta-feira, 30, trazendo um novo formato de evento para a noite soteropolitana. O musical começa às 20h e às 23:30 a festa PIKÚ. Quem compra o ingresso do musical tem direito a curtir a festa.

O musical proporciona uma noite de imersão à Casa Charriot e às artes visuais, sonoras e sensoriais. A imersão será feita à partir de um musical andante. Os atos irão acontecer em andares e cômodos diferentes da Casa e contará somente com músicas brasileiras. Serão interpretadas nesta noite artistas como: Elis Regina, Milton Nascimento, Luedji Luna, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Cássia Eller, Rita Lee, Tom Zé, Chico Buarque, Bantos Iguape e Linn da Quebrada. A idéia de realizar o evento na Casa Charriot é puxar o público pela mão e passear pela casa, pela história e pela real diversidade do Brasil.

O elenco de 20 drag queens compõe o musical, algumas performistas já são atuantes no cenário baiano, como por exemplo: Karmaleoa, Aimée Lumière, Malayka SN e Yuri Tripodi.

Após o musical, a diversidade é celebrada na festa PIKÚ, com lineup composto por: Janaína Noblah, Dj Nai Sena, Karmaleoa, Aimée Lumière e as irmãs Sattiva: Eva e Milita – a performance na festa ficará por conta das drag queens Olympia e Gamorra Sattiva.

