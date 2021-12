Pianista Ricardo Castro é o convidado do Conversas Plugadas

O pianista e maestro baiano Ricardo Castro é o próximo convidado do projeto Conversas Plugadas, que acontece nesta segunda-feira, 8, às 19h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

O músico vai falar sobre a trajetória artística e a experiência de implantação do Neojibá, projeto que completa cinco anos, tendo como principais grupos a Orquestra Sinfônica Juvenil 2 de Julho, Orquestra Castro Alves - OCA, Orquestra Pedagógica Experimental - OPE, Coral do Neojibá, e a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia (YOBA), que representa o Neojibá em turnês nacionais e internacionais.

