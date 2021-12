Pharrell Williams faz música para novo álbum de Anitta

Na onda de parcerias internacionais, Anitta revelou, em entrevista ao jornalista e blogueiro Hugo Gloss, que lançará seu EP "Solo" nesta sexta-feira, 9. O anúncio aconteceu no pink carpet do MTV Europe Music Awards ocorrido neste domingo, 4, onde Anitta foi premiada com o título de melhor artista brasileira. Ela disputava ao lado de Alok, Nego do Borel e Pablo Vittar.

A obra contempla três canções: "Veneno", em espanhol, uma em português e outra em inglês do rapper Pharrell Williams. De acordo com Anitta, essa terceira canção foi um presente do músico americano.

Entretanto, o agrado de Williams à cantora tem um histórico. Em maio deste ano, os dois se encontraram num estúdio de Las Vegas, nos Estados Unidos, e, três meses depois, firmaram parceria para futuras produções.

adblock ativo