Pharrell William e Daft Punk lança nova parceria; ouça

Após fazer sucesso mundial com Get Lucky ao lado da dupla Daft Punk, Pharrell Williams vai agora ser o anfitrião dos franceses em Gust of Wind, canção que vai fazer parte do segundo álbum solo do cantor, G I R L, que será lançado dia 3 de março. Além dos franceses, Miley Cyrus, Justin Timberlake e Alícia Keys são alguns dos convidados do artista.

Ouça a música:

