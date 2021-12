Pharrell e ONU lançam site para celebrar Dia da Felicidade

O norte americano Pharrell Williams e as Nações Unidas lançaram uma campanha divertida nesta quinta-feira, 20, quando se comemora o Dia da Felicidade. Autor do sucesso mundial Happy, Pharrell propõe que as pessoas gravem vídeos dançando a canção para ilustrar a data comemorativa.

Os vídeos são postados no site 24hoursofhappiness.com numa iniciativa para, segundo a ONU registra na página, "agir para criar um mundo mais feliz para as pessoas em todos os lugares".

O Dia Internacional da Felicidade foi criado em 2012 pela ONU para reconhecer a relevância da felicidade e do bem estar como aspirações universais dos indivíduos e da sua inclusão nas políticas de governo.

Happy foi indicada a melhor canção no Oscar 2014 e fez parte do filme Meu Malvado Favorito 2.

