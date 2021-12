Peu Del Rey se apresenta no Pelourinho na terça

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Pel Del Rey, filho do cantor e compositor baiano Tenison Del Rey, se apresentará no Pelourinho, no Largo Pedro Archanjo, nesta terça-feira, 18 de janeiro.



O show é um mix de estilos musicais. E o público pode esperar uma apresentação com algumas baladas, mas com músicas onde predominarão o “Ska”, ritmo jamaicano parecido com um reggae acelerado.

adblock ativo