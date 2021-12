Peter Jackson, diretor de "O Senhor dos Aneis", é internado e passa por cirurgia

O diretor da trilogia "O Senhor dos Aneis", Peter Jackson passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma úlcera, na noite dessa quarta-feira, 26, na Nova Zelândia.







De acordo com publicação da Folha de S. Paulo, um porta-voz do diretor confirmou a internação, completando que Jackson deu entrada no hospital Wellington com fortes dores de estômago e foi diagnosticado com uma úlcera perfurada.









adblock ativo