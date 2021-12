Pesquisa indica que telespectadores aprovariam retorno de 'Friends'

Uma pesquisa feita pelo Hollywood Reporter indicou que a maioria dos telespectadores se interessa no retorno de Friends, série clássica de meados da década de 1990.

Os mais de 2 mil adultos entrevistados deram sua opinião sobre os chamados reboots, isto é, o retorno de uma série antiga, com o mesmo elenco ou com novos atores.

A maioria mostrou interesse no retorno de Friends e de Home Improvement, também dos anos 1990. No entanto, apesar de aprovarem o retorno dessas e outras séries, um terço dos entrevistados prefere assistir a novas produções.

Além disso, 75% dos entrevistados disseram que gostariam de assistir ao retorno de uma série a partir do momento em que ela parou e com o elenco original. Em contrapartida, apenas 35% assistiria à série com um elenco novo.

"Séries são sobre personagens e os atores que interpretam esses personagens. Apenas colocar um título para a série com atores diferentes em papéis adorados é meio cínico", disse Preston Beckman, ex-executivo da NBC e da Fox, em entrevista ao Hollywood Reporter.

