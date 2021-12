Pesquisa é principal foco em complexo industrial de beleza

Até que os produtos de beleza cheguem às casas de milhares de brasileiros, às prateleiras de lojas ou nas revistas de pedidos há um longo processo de pesquisa sobre os desejos do público consumidor.

Pelo menos é assim que funciona a engrenagem de desenvolvimento da cartela de cosméticos da marca nacional Eudora. Uma das integrantes do Grupo Boticário, ela foi lançada em 2011. Desde então, já apresentou ao mercado aproximadamente dois mil produtos de beleza masculina e feminina.



Na cidade de São José dos Pinhais (Paraná) foi instalado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento com oito mil metros quadrados. Cerca de 250 pesquisadores estão envolvidos na produção.

Ali também funcionam mecanismos de outras três marcas operadas pelo grupo: O Boticário, Quem Disse Berenice? e The Beauty in the Box. Todas possuem propostas diferenciadas de vendas e produção.



Sabedoria em beleza

Ao caminhar pela fábrica de Eudora é interessante perceber a preocupação com excelência nas tantas etapas produtivas. Começando pela chegada da matéria-prima no complexo industrial até o teste final, há uma série de regras para preservar a qualidade de batons, bases líquidas, delineadores e sombras, por exemplo.



Em Eudora, está claro que o poder feminino manda nas decisões da equipe encabeçada por Paulo Roseiro, gerente da categoria de produtos. A partir de pesquisas de tendências e conexão com número de vendas nas categorias, eles decidem os rumos da beleza.

A maior parte da lista de lançamentos 2015/2016, decidida com bastante antecedência pela equipe, volta sua atenção para o passado. Em tempos de crise, nada melhor do que olhar para trás.



A coleção Fascínio Vintage, por exemplo, envolve estojo de sombras com cores metalizadas, batons com cores mais discretas e pérolas iluminadoras. Os produtos são pensados ao lado do maquiador de celebridades Lavoisier Souza.



"A mulher nordestina é mais colorida. Diferente de outras de regiões, como sul e sudeste, que usam mais os nudes e os rosas claros, na região nordeste elas usam mais cor, como os vermelhos e o rosa velho", detalha Paulo Roseiro. No caso dos produtos para cabelo, como a elogiada linha Siàge, o parceiro é o famoso cabeleireiro Marcos Proença.

Aroma especial

Para Eudora, os perfumes têm uma alta relação com expressão pessoal. A região Nordeste representa 30% do fluxo de pefurmaria da marca. Segundo Paulo Roseiro, a brisa que vem de fora e entra na casa durante muito tempo guiou o olfato do nordestino.

"A brisa, em geral, vinha carregada com o aroma das flores e dos pomares, como o limão e a laranja, localizados em volta da casa. Isso é o frutado e dá a sensação de frescor. Logo, as pessoas optavam por esse tipo de fragrância mais leve".

No entanto, ele afirma que há dois anos uma mudança de tendência foi identificada. "As pessoas estão transitando para fragrâncias mais doces, chamadas de gourmand (aquilo que você come). Isso está cada vez mais presente na perfurmaria no Nordeste", resume.

* O repórter viajou a convite de Eudora

