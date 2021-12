Pescuma ministra cursos gratuitos em Salvador e Cachoeira

A historiadora e crítica de arte, Cristina Pescuma ministra cursos gratuitos (com duração de quatro dias) em Cachoeira e em Salvador, nos dias 14 e 21 de setembro, respectivamente. Também serão ofertadas palestras na abertura dos cursos.

Em Salvador, o evento ocorre no auditório do Museu de Arte da Bahia (MAB). Já em Cachoeira, o local ainda será divulgado.

Com formação abrangente e passagens como professora no Instituto Tomie Ohtake e na Oficina Cultural Oswald de Andrade, a autora do livro "Arte Contemporânea e o Pensamento da Diferença" vem de São Paulo, pela segunda vez, especialmente os eventos nas duas cidades baianas.

Este ano, o conceito central do curso e das palestras é "a arte como jogo", o que aprofunda o conteúdo do ciclo de palestras realizado em 2012.

Durante o curso, a pesquisadora conversa também com artistas convidados - que ainda não tiveram seus nomes divulgados -, partindo dos conceitos trabalhados no curso.

A pré-inscrição para os cursos começará na segunda quinzena de julho, através do site que será divulgado em breve.

adblock ativo