Personalidades lamentam morte de Lúcia Rocha

Cineastas e personalidades lamentaram a morte de Lúcia Rocha, mãe de Glauber Rocha, que faleceu na manhã desta sexta-feira, 3. "Foi uma guerreira incrível", escreveu o diretor baiano Claudio Marques, que também administra as salas de cinema do Espaço Itaú - Glauber Rocha.

A senadora Lídice da Matta também se manifestou no Twitter. "Foi com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento de Lúcia Rocha, mãe de Glauber Rocha. Meus sentimentos a família e amigos", postou.

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia enviou nota à imprensa lamentando o falecimento de Lúcia Rocha. "Através da sua perseverança no cuidado da obra do cineasta Glauber Rocha, Lúcia deu ao Brasil o primeiro passo no caminho da importância para preservação da memória cinematográfica brasileira".

Lúcia Rocha nasceu em Vitória da Conquista e se casou com Adamastor, com quem mais duas filhas, além de Glauber, Ana Marcelina, Glauber e Anecy.

