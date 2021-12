Personalidades baianas parabenizam o Grupo A TARDE pelos 107 anos

Completando 107 anos de história, o Grupo A TARDE marcou a trajetória de diversas personalidades baianas que constroem a cultura, política e esporte locais. Artistas como Ivete Sangalo, Xanddy, Márcio Vitor e Léo Santana parabenizaram o jornal relembraram a importância do periódico em suas respectivas carreiras.

Além disso, grandes nomes do esporte, como o presidente do Esporte Clube Bahia Guilherme Bellintani, pontuaram a importância do jornalismo com responsabilidade e credibilidade para o cenário da Bahia.

Assista abaixo às felicitações de artistas e personalidades baianas pelos 107 anos do Grupo A TARDE:

