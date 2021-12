Personagem gay de Gustavo Leão morre no 4º capítulo de "Ti Ti Ti"

Escalado para o elenco de “Ti Ti Ti”, Gustavo Leão sairá da trama de Maria Adelaide Amaral no quarto capítulo, que será exibido no dia 22 de julho. O personagem dele, Osmar, homossexual assumido, sofrerá um acidente de carro durante uma viagem de Minas Gerais, onde mora, até São Paulo, para visitar a mãe.



O jovem resolverá encontrar com a mãe, interpretada por Giulia Gam, depois de saber que ela está bastante doente. Na trama, Osmar terá um relacionamento amoroso com o cabeleireiro Julinho (André Arteche). A história deles não será aceita pelo pai de Osmar, Gustavo (Leopoldo Pacheco).

