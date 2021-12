Perlla canta neste domio em Salvador

>> Ouça 'Quem Não Quer Sou Eu', música de Perlla com Marcelo D2

A cantora carioca Perlla se apresenta em Salvador neste domingo, 4, na casa de shows Beach Beer, a partir das 18h. Ela promete fazer um show dançante, com os sucessos da sua carreira. No mesmo dia, se apresentam as bandas Laduma e Tudublue. O ingresso custa R$ 15, antecipado, e R$ 20 na bilheteria da casa.

Para agitar o público, Perlla traz no repertório músicas do seu segundo CD, 'Mais Perto', formado por canções como: 'Carrapato', 'Menina Chapa Quente', entre outras. Um dos seus hits, 'Tremendo Vacilão', do seu álbum de estreia 'Eu Só Quero Ser Livre', também estará no show.

Perlla também promete uma versão mais animada de 'Totalmente Demais' - a canção foi tema de Helen, personagem de Taís Araújo na novela "Cobras e Lagartos", da TV Globo, e de 'Tudo Bem', de Lulu Santos. "Adoro o Lulu e acho que a música ficou ótima", disse a cantora. Além das inéditas e regravações, o repertório inclui ainda dois remixes das músicas 'Eu Vou' e 'Groove Dance'.



| Serviço |



Evento: Show da cantora Perlla

Convidados: Banda Laduma e Tudo Blue

Dia: 4 de outubro (domingo), às 19 horas

Local: Beach Beer - Rua Marques Queluz, 47, Pituaçu

Ingresso: R$ 15 (antecipado) | R$ 20 (bilheteria)

