Péricles comanda noite de samba em Vilas do Atlântico

Um dos grandes representantes do samba nacional, o cantor e compositor Péricles se apresenta no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, neste sábado, 28, a partir das 22h. Na ocasião, o artista comanda a primeira edição da festa ‘Se ela samba, eu sambo’.

Atualmente em turnê para divulgar o álbum ‘Feito Pra Durar’, seu terceiro em carreira solo, o ex-integrante do Exaltasamba aposta no romantismo para embalar o público. No repertório, canções inéditas como ‘Erro Meu’, ‘Querendo Futicar’ e ‘É Quente’.

A noite conta ainda com a animação das bandas CBX Samba Club e Samprime. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 110 e podem ser adquiridos no Armazém Hall e nos principais balcões dos shoppings.

