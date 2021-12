Performáticos levam arte sobre cotidiano a Porto Seguro

Doze artistas performáticos do Brasil e de outros países da América Latina levarão a arte e reflexão através de debates ao cotidiano de Arraial D`Ajuda e Trancoso, localizados em Porto Seguro, na Bahia, a partir deste domingo 10, até 20 de março. O evento faz parte do projeto da II Mostra Osso Latino-Americana de Performances Urbanas (Mola).

Elaboradas a partir do contato dos artistas com a realidade local, debates com temas relacionados a performance em espaços públicos, assim como a cena independente na América Latina estão incluídos na programação do projeto.

Nos primeiros cinco dias do evento, os artistas fazem reconhecimento das vias conhecendo os espaços públicos e o comportamento da população. Em seguida, os performáticos apresentam o resultado da pesquisa.

O evento é gratuito e aberto ao público.

