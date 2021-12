Performances de dança e teatro celebram o povo negro

Nesta segunda-feira, 20, é o Dia da Consciência Negra, data que marca o dia da morte de Zumbi, ocorrida em 1695, após anos lutando contra expedições que pretendiam escravizar os negros que conseguiram fugir para o Quilombo dos Palmares. A data serve como um lembrete do quanto os negros sofreram, desde a colonização do Brasil e das lutas enfrentadas para conquistar direitos que ainda hoje precisam ser reconhecidos e reafirmados. A data serve, ainda, para homenagear àqueles que lutaram pela casua.

Em Salvador, serão realizados várias atividades para celebrar o povo negro. Desde debates até performances de dança e teatro.

>> Atos públicos homenageiam Zumbi e luta antirracista

>> Combate ao racismo é luta de todos

Pautando o protagonismo feminino e empreendedorismo na dança, a Fundação Cultural do Estado (Funceb) lança a série Diálogos Possíveis nos dias 27 e 28 de novembro na sede da Funceb, no Pelourinho.

No dia 27, a dançarina Jaqueline Elesbão mediará uma mesa de discussão com artistas, coreógrafas, professoras e pesquisadoras negras que estão imersas no campo da dança. O debate tem como objetivo fazer uma reflexão do papel e a atuação das mulheres negras nas companhias, escolas e organizações vinculadas à dança.

Exercício da escuta

Jaqueline conta como eventos desse tipo são importantes para que o povo negro se organize de forma estrutural. "O melhor momento para isso ser compartilhando entre nós é nos Diálogos Possíveis, porque é importante que a gente compreenda que as necessidades das pessoas negras variam de acordo com a tonalidade da pele, estrutura física, o cabelo e, ainda, a dentição. Só é possível essa compreensão com o exercício da escuta entre nossa comunidade", afirma.

No final do dia 27 Jaqueline apresenta o espetáculo Entrelinhas, que estabelece - metaforicamente - um diálogo entre o século XVII e XXI, pontuando a força e a fragilidade da mulher na ótica de uma sociedade machista.

Jaqueline conta que o solo é um desabafo pessoal de suas vivências e surgiu a partir de uma necessidade de falar sobre as violências e abusos que vêm se repetindo ao longo dos tempos.

Para o dia 28, a programação dos Diálogos Possíveis inclui exposição e debate. Comandado pela dançarina Tatiane Campêlo, o debate é voltado para artistas da dança, e traz como tema A Dança, o Empreendedorismo e a Economia Criativa.

A ação visa refletir, problematizar e difundir um conjunto de negócios baseados no capital intelectual, cultural e na criatividade que geram valor econômico para esses empreendedores. O evento pretende difundir e analisar a transversalidade crescente entre as artes e a economia criativa.

Para Tatiane Campêlo, a representatividade e proporcionalidade são fundamentais para se pensar a visibilidade de artistas negros hoje no Brasil. "Não se pode mais pensar em projetos culturais que não considerem essa temática, ou destinem uma cota baixa para manifestações artísticas ligadas à cultura afro-brasileira", afirma.

"É necessário compreender a importância de artistas negros tanto como representantes cuja ocupação no cenário artístico foi, por muito tempo, negada, quanto como seres transformadores de um cenário em que o racismo se faz presente em todas as searas", diz Tatiane, que também possui uma marca de acessórios ambientalmente consciente, chamada Black Luxo.

Tia Má vai participar de conversa sobre iniciativas negras para criar um cenário positivo (Foto: Divulgação)

Exposição

Entre as atividades comemorativas à data, a exposição fotográfica Traços 2017, de Alex Dantas, tem abertura hoje, no Shopping Center Lapa e fica em cartaz até o dia 30. A exposição vem reafirmar e mostrar toda a beleza da mulher negra baiana dentro de uma perspectiva cultural africana. De acordo com Alex, "A diversidade do conceito do que é belo na África se mostra nas raízes, nas cores, na riqueza dos detalhes e no empoderamento da mulher negra". São, ao todo, dezesseis imagens de belas modelos.

O Salvador Shopping também promove um encontro com especialistas de diversas áreas com sarau de poesia e bate-papo no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura). Com uma campanha cujo mote é "Um dia para você lembrar de se conscientizar em todos os outros", o evento está marcado para amanhã, às 18h30, com entrada gratuita.

Cantores do Bando de Teatro Olodum abrem a programação com o recital Vozes Negras, que usa a poesia como ferramenta para falar de amor, resistência e afirmação, com ênfase na luta das mulheres pela igualdade de direitos.

Dirigido por Jorge Washington, o espetáculo conta com performances da atriz Luciana Souza, da atriz e cantora Denise Correia, do ator e percussionista Fábio Santana e do violonista Mauricio Lourenço. "O 20 de novembro marca a resistência do povo negro porque ainda precisamos lutar contra o racismo e a desigualdade social. Num dia de combate e reflexão sobre tudo", diz Denise Correia.

O evento segue com um bate-papo sobre Iniciativas Negras para o Desenvolvimento de um Cenário Positivo. Compõe a mesa três especialistas que se destacam com diferentes formas de engajamento no combate ao racismo e compartilham suas experiências como o público: a jornalista Maíra Azevedo, Tia Má, que aposta no humor para discutir questões raciais e de gênero, Patrícia Santos, pedagoga e especialista em gestão de pessoas ,e o jornalista Antônio Pita, que traz a experiência Diáspora Black, plataforma digital idealizada para aproximar viajantes

Música nas Escolas

A Rede Somus - Música Bahia realizará festivais de música com atividades de arte educação em 20 escolas públicas estaduais de Cajazeiras e entorno. O Áfricas na Gente - Festival de Música nas Escolas é um desses projetos de democratização cultural. Na programação do Novembro das Artes Negras o projeto vai apresentar, cinco Pocket Shows intercalados por performances de dança afro e poesia negra. Será quarta-feira, às 10h, na Sala King, na Fundação Cultural do Estado da Bahia.

*Sob supervisão da editora Márcia Moreira

