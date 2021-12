Percpan começa nesta quarta em Salvador com novos curadores

A essência é a mesma de quase duas décadas: força na percussão. Prestes a se tornar "maior de idade", o Percpan - Panorama Percussivo Mundial, no entanto, mais uma vez se renova. Para começar, este que é um dos mais importantes e inventivos festivais do continente conta com dois novos curadores - o antropólogo paraibano Hermano Vianna e o jornalista e pesquisador espanhol Carlos Galilea - a partir desta edição.







A diversidade, que é sua outra característica marcante, agora se amplia, com diversas manifestações sonoras vindas das periferias para os grandes palcos do mundo, em que o tambor, os vocais, os metais e os timbres eletrônicos convivem em harmonia.







Inicialmente com Naná Vasconcelos e Gilberto Gil no comando, o festival foi, naturalmente, mudando de cara pelas mãos de Arrigo Barnabé e, nos últimos anos, Marcos Suzano. Chegou a se desvirtuar num certo período, adquirindo um perfil mais pop e menos percussivo, o que provocou a saída de Naná, mas sabiamente retomou o rumo ao som dos tambores.













Programação

