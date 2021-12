Pepeu Gomes se emociona e chora

O guitarrista Pepeu Gomes chorou ao ver diante de si a multidão que se avolumava em frente do Palco Sunset. Ele é o convidado de Baby do Brasil para a performance nesta edição de 2015 do Rock In Rio. A dupla tocou juntos no primeiro festival, realizado em 1985. Eles não pisavam no mesmo palco há 27 anos. E foram convidados a tocar juntos novamente por seu próprio filho, o produtor musical Pedro Baby.

adblock ativo