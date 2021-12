Penélope Nova conversa sobre sexo no YouTube

Falar sobre sexo para muitas pessoas ainda é um tabu. Mas com Penélope Nova a desenvoltura ao tratar do assunto é a sua marca registrada. Ela está de volta, com convidados diversos na cama.

P & Ponto é o novo programa da apresentadora no canal do YouTube (www.youtube.com /programapeponto), com artistas convidados para um bate papo sobre sexo. Os internautas também participam através do Skype. Os programas, com duração média de oito minutos, são exibidos às segundas e quintas, às 20 horas. A direção é de Cassia Dian, com produção da Raia Filmes.

Penélope ficou conhecida do grande público por seu trabalho na MTV, entre os anos 2004 e 2007, no programa Ponto Pê, onde conversava com o telespectador sobre sexo, entre dúvidas e conselhos. Depois de tantos anos, o momento para o retorno foi propício, como revela a apresentadora: "Percebi que a saudade não era só minha. Muita gente, em tudo que era lugar, me pedia para voltar e a internet é o lugar ideal".

Sexo e liberdade

Apesar de não ter tido nenhuma censura com o seu trabalho na televisão, é fato que a internet possibilita uma maior liberdade, como conta Penélope: "A MTV era um canal que se posicionava de maneira aberta, franca e sem preconceitos, sem hipocrisia. Lá eu era muito livre. Nunca tive uma reunião para me dizer qual o meu limite. Eles confiavam no meu bom senso".

Penélope não é sexóloga, psicóloga ou dona de alguma especialização. Para ela, o programa é um canal de descontração e intimidade. "Acho que o sucesso do programa é muito mais por conta da minha maneira de falar, do nível de intimidade que o programa permite, de como me coloco e abordo o assunto", revela.

Entre os convidados que já passaram pela cama com Penélope está Thammy Miranda, que recentemente fez o processo de mudança de sexo e conversa abertamente sobre a história de sua vida íntima. O humorista Rafinha Bastos foi outro. Envolvido em diversas polêmicas, o artista se mostrou à vontade no programa.

Em tempos de busca pela liberdade sexual, lutas feministas, movimentos LGBT contra homofobia, transfobia etc., Penélope admite que sua postura não chega a ser de militância, mas que busca sempre a verdade do indivíduo e dali a melhora como ser humano. "O intuito da conversa com o convidado não é debater questões sobre a sexualidade, é muito mais saber como aquela pessoa encara a própria sexualidade, o histórico sexual, é conhecer intimamente aquela pessoa", diz.

Para Penélope, os pilares de seu trabalho são liberdade, responsabilidade e verdade. "Falar sobre sexo com naturalidade e com liberdade não obriga você a abrir mão da responsabilidade. Mas ser responsável também não te obriga a ser chato", explica.

Sobre a importância de falar abertamente sobre sexo, em tempos de conservadorismo, Penélope problematiza: "Eu não sei o que é que acontece com o brasileiro com as questões relacionadas à sexualidade, é de uma incoerência que não é de agora. Parece que a gente é muito livre, mas na verdade a gente ainda julga muito, e condena muito".

Gislene Ramos Penélope Nova conversa sobre sexo no YouTube

