Penélope Cruz está grávida, confirma seu representante

A atriz espanhola Penélope Cruz está grávida de quatro meses e meio, informou hoje seu representante em comunicado. Conforme Antonio Rubial, da agência de representação Kuranda, a atriz "está a caminho de Londres, onde deve finalizar em breve a rodagem do filme 'Piratas do Caribe'".

Penélope Cruz, 36, casou- se em julho com Javier Bardem, 41, nas ilhas Bahamas.Na semana passada, a atriz esteve rodando em Porto Rico junto com Johnny Depp "Piratas do Caribe: On Stranger Tides".





O representante de Penélope Cruz havia desmentido até agora os rumores sobre a gravidez da atriz que circulavam na imprensa do mundo todo.

