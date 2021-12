Penélope Cruz e Javier Bardem se casaram no início do mês

As estrelas de Hollywood Penélope Cruz e Javier Bardem se casaram no início deste mês nas Bahamas, após meses de rumores sobre seu suposto enlace, confirmou a agência que representa a atriz espanhola.



Em um breve comunicado, o chefe de imprensa da agência, Antonio Rubial, falou sobre o casamento, que aconteceu "no começo do mês de julho nas Bahamas, na casa de amigos". "Só participaram da cerimônia alguns familiares do casal", explicou Rubial. A atriz escolheu para as núpcias um vestido do desenhista John Galiano.

