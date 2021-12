Pelourinho recebe III Feira de Sabores e Saberes que acontece a partir desta quinta

A III Feira de Sabores e Saberes acontece a partir desta quinta-feira, 24, e segue até o domingo, 27, no Largo do Cruzeiro São Francisco, Pelourinho.

A abertura oficial será realizada no Auditório do Convento São Francisco, ás 18h e a visitação pública estará aberta no dia 25, das 14h às 20h, no dia 26, das 9h às 20h e 27, das 9h às 12h.

A programação gratuita conta o lançamento da Rede Balaio de Solidariedade – Rede Agroecológica e de Economia Popular Solidária (EPS) da Bahia e Sergipe – que acontece na sexta, 25, das 17h30 às 18h30.

O evento tem como objetivo propiciar a troca de saberes entre os empreendedores e o público, visando expandir o diálogo sobre EPS e levantar a discussão sobre as políticas públicas voltadas para o setor no atual contexto do país.

Itens do artesanato regional da Bahia e Sergipe e produtos alimentícios agroecológicos, produzidos através por meio da agricultura sustentável, estarão disponíveis no local. Além disso, o público também poderá realizar aulões de yoga, roda de conversa sobre protagonismo infanto-juvenil, uso criativo das redes sociais, desafios da comercialização.

Haverá também distribuição de mudas de plantas nativas das regiões. Serão arrecadados livros para a premiação da 3ª edição do Concurso Literário da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, que serão destinados aos 14 baús literários que premiarão escolas públicas, de famílias agrícolas, comunitárias, pastorais, grupos e movimentos da Bahia e Sergipe que participam da ação.

adblock ativo