Pelourinho recebe evento de dança de rua

Para celebrar o break, um dos elementos da cultura hip hop, o coletivo Boom Clap lança o Boom Break - Circuito Dança de Rua. A primeira edição do evento será realizada neste sábado, 28, na Praça Tereza Batista (Pelourinho), a partir das 19 horas.

Os B.Boys e B.Girls da Bahia vão poder se divertir nas rodas de break, também conhecidas como Cypher, e os que se inscreverem poderão se enfrentar em batalhas de duas modalidades: Seven Two Smoke (B.Girls) e Breaking 2x2. O som das disputas fica por conta de Jarrão, DJ residente do evento com grande experiência na área.

adblock ativo