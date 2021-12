Pelourinho Cultural terá programação diversificada em julho

Depois de um mês dedicado às comemorações juninas, o Pelourinho contará com uma programação diversificada em julho. Hip hop, samba, pop, rock, jazz e maracatu são alguns ritmos que animarão os palcos do Centro Histórico a partir desta sexta-feira, 09, pelo projeto Pelourinho Cultural. A abertura da maratona musical contará com show da banda Didá, pelo projeto “Vem pra Didá Vem para o Pelô”.

Criado por Neguinho do Samba, o grupo de samba-reggae formado apenas por mulheres terá como convidada especial a baiana Marilda Santana. A festa acontece nesta sexta, no Largo Tereza Batista, a partir das 20h. O ingresso para conferir a apresentação custa R$ 5.



Promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o Pelourinho Cultural contará ainda com atrações que integrarão o Festival Lado Ba no dia 24, a partir das 20h, nos largos Tereza Batista e Pedro Archanjo simultaneamente. Serão 26 artistas de Salvador. Já foram confirmados o Grupo Botequim, as bandas de rock O Círculo e Subaquatico e o compositor e instrumentista Amadeu Alves. Radiola e Ronei Jorge e os Ladrões de Bicicleta são os convidados.

Dubstereo Sound é uma das atrações da programação do Centro Histórico em julho

O Pelourinho Cultural terá ainda apresentações do grupo Dubstereo Sound na próxima quinta-feira,15, no Largo Pedro Archanjo, no Dia do Jazz no Pelô (29). No dia seguinte, é a banda Maracatu Bizoro Avoador que mostra seu repertório. Os dois shows acontecem na Praça Pedro Archanjo.

As cantoras Ione Papas e Fao Miranda farão parte do evento. As duas se apresentam no mesmo dia, em espaços distintos, com entrada gratuita.

Fao Miranda subirá ao palco do Largo Tereza Batista às 21h para lançar o seu trabalho batizado de Polpa, cujo repertório tem como base a música popular brasileira e canções de compositores como Itamar Assunção e Ari Barroso, além de Jimi Hendrix e Amy Winehouse.

No mesmo dia e do outro lado da rua, no Largo Pedro Archanjo, a festa será animada pelo samba de roda comando por Ione Papas. Na ocasião, vai apresentar “Na Linha do Samba”, seu mais novo álbum.

A programação contará ainda com o projeto Profissão Samba, encontro de samba e pagode que acontecerá no palco do Largo Quincas Berro D’água nos dias 16 e 30 de julho. Comandado por Neto Balla, o evento contará com atrações diferentes a cada sexta, sempre a partir das 20h. A entrada custa R$ 5.





| Serviço |



Vem pra Didá vem para o Pelô

Quando: 09 de julho, 20h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: R$5,00



Profissão Samba

Quando: 16 e 30 de julho, 20h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Quanto: R$5,00



Dubstereo Sound

Quando: 15 de julho, 21h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito



Fao Miranda

Quando: 16 de julho, 20h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: Gratuito



Ione Papas

Quando: 16 de julho, 21h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito



Festival Lado Ba

Quando: 24 de julho, 20h

Onde: Largos Pedro Archanjo e Tereza Batista

Quanto: R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia)



Dia do Jazz no Pelô

Quando: 29 de julho, 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito



Maracatu Bizoro Avoador

Quando: 30 de julho, 21h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito

