Pelé fecha com SBT para ir à Copa do Mundo

Pelé é o mais novo contratado do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Segundo a coluna Zapping, assinada por Carlos Alberto Jr, na Folha de S. Paulo, o ex-jogador e comentarista de futebol vai participar da transmissão da Copa do Mundo, iniciada em junho deste ano.

Segundo a coluna, Pelé também estará presente no país que vai sediar a Copa para acompanhar as partidas entre as seleções.

adblock ativo