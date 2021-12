Pedrinho da Rocha lança mostra e apresenta visão sobre as transformações do Carnaval

O Carnaval passava na porta de Pedrinho da Rocha ainda na infância. Morador dos Barris, no centro da cidade, ele assistia a organização, e quando chegava a hora, participava da festa. “Quem viveu naquela parte da cidade nos anos 1960 e 1970 sabe do que estou falando”, afirma o designer, um dos criadores da identidade visual do axé music, ao lembrar do início da sua relação com o maior evento cultural de Salvador.

“Os meus tios saiam mascarados e eu sentia o clima quando o Carnaval estava chegando. Era uma forma lúdica que não existe mais”, opina. Na adolescência, Pedrinho desejou sair no bloco Traz os Montes. Um amigo tinha um conhecido na organização. “Me pediram para fazer um desenho para o bloco, o chamado plástico de colocar no carro. Hoje se chama adesivo. Eu fiz em troca da fantasia”, conta.

Foi a primeira das mais de mil peças gráficas ligadas ao Carnaval feitas por Pedrinho da Rocha do final dos 1970 para cá. Parte desse material vai compor a mostra Carnaval Elétrico: Pedrinho da Rocha – 40 Carnavais, que será aberta ao público na quinta-feira, no Salvador Shopping, onde permanece para visitação gratuita até o dia 25. O designer também pretende reunir as suas histórias da festa em livro, que está em fase de captação de recursos.

“No início dos anos 1980, já com um contato com publicidade, vislumbrei a possibilidade de tornar o Carnaval um produto. Muita gente fala das fantasias, mas se tenho alguma importância é mais na publicidade”, fala, comedido e, ao mesmo tempo, modesto.

Pedrinho trabalhou com quase todos os blocos da festa soteropolitana: Pinel, Traz os Montes, Camaleão, Beijo, Eva, Crocodilo, entre outros. Assinou a arte de discos, como a do primeiro da Banda Cheiro de Amor, e muitas fantasias, mortalhas e abadás, além do trio Dodô e Osmar. “Muita gente perguntava como conseguia trabalhar para concorrentes. Numa escola do Rio cada agremiação tem o seu designer. E eu não só fazia como reunia os caras”.

O designer tem uma visão crítica do que se tornou o Carnaval e do modo que a história da festa é contada. “Ficou muito focado na música. Isso empobrece. Não falo nem do meu trabalho, porque nunca fiz a decoração. Mas a festa são vários símbolos, a plasticidade, a teatralidade. E todo mundo hoje quer compor, quer ser Beyoncé”.

Segundo Pedrinho, o Carnaval como um momento mágico, fora do cotidiano, tem se perdido ano após ano. “O camarote é uma outra versão do Carnaval. E o que se faz de resquício da festa vem muito dessa origem lá de trás, de transpor a realidade do cotidiano para algo lúdico. Hoje se chega cada vez mais para o dia a dia. Se perdeu também a essência porque ficamos muito focados em lançar uma música nova para vender o show durante o ano inteiro”, defende.

Ele puxa na memória o tempo das batucadas, quando o folião aprendia na hora e cantava as músicas. “A pessoa participava, não era espectadora. Até 1978 e 1979 era assim. A gente demorava uns dois, três minutos para aprender a música. E era quase uma catarse. E depois as pessoas sentiam um pertencimento ao Camaleão, ao Pinel, ao Apaxes, ao Cheiro. Hoje deixou de ser algo coletivo e virou uma louvação às estrelas”.

O olhar de Pedrinho inclui uma avaliação da sua própria contribuição no processo de transformação da festa. “Sou um dos protagonistas. Em um determinado momento você é catalisador e em outro é totalmente engolido pela engrenagem“, diz o músico.

Na exposição, ele vai mostrar as mudanças da estética do Carnaval. “Vamos montar de um jeito que conte essa história, das fantasias até o abadá, que é residual. Na fantasia ficava todo mundo do mesmo jeito, o barrigudo e o malhado. Então vou fazer uma cronologia”.

Sob supervisão da editora-coordenadora Simone Ribeiro

adblock ativo